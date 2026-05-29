EEUU, México y Canadá refuerzan medidas por brote ébola de cara al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este jueves que su país junto con México y Canadá coordinan esfuerzos de cara al Mundial de fútbol 2026, con especial atención a la salud pública ante el brote de ébola, para garantizar que el torneo sea más seguro.

El Departamento de Estado de EEUU. anunció también un conjunto de medidas sanitarias junto a México y Canadá para viajeros procedentes de zonas africanas de alto riesgo por ébola, con el fin de proteger la salud pública sin interrumpir el flujo de viajes y comercio durante el Mundial de fútbol que arranca en México el 11 de junio.

El miércoles, el Gobierno canadiense empezó a aplicar nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur, para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país.

Mientras que el pasado martes, autoridades sanitarias mexicanas anunciaron un reforzamiento en las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las «muertes sospechosas» registradas por la epidemia del virus y el pasado viernes, la OMS elevó de «alto» a «muy alto» el riesgo por el brote.

EFE