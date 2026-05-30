sábado, mayo 30, 2026
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Más de 365.000 adultos mayores en Venezuela están en situación de vulnerabilidad

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CARACAS.- Más de 365.000 adultos mayores están en situación de vulnerabilidad en Venezuela, según refirió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Nosotros estamos desplegados para buscar a los pensionados, pensionadas, abuelas, abuelos, que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Ya hemos encontrado a más de 365.000», aseguró la mandataria en Telegram.

Rodríguez atribuyó la situación a las sanciones económicas.

El mensaje fue publicado a propósito del Día del Adulto Mayor en Venezuela.

Unión Radio / EFE

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