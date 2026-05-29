Gobierno inauguró un centro tecnológico y de datos para la industria de hidrocarburos

Caracas.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inauguró este viernes un centro tecnológico y de gestión de datos para la industria de hidrocarburos que contará con Inteligencia Artificial y estará abierto al sector privado para, según dijo, mejorar la producción en los campos de petróleo y gas.

«Estamos aperturando el centro tecnológico y de gestión de datos de toda la industria de los hidrocarburos», dijo Rodríguez mientras realizaba un recorrido por las instalaciones del centro.

La mandataria explicó que con el apoyo de la Inteligencia Artificial se podrán tener «modelos predictivos para el mantenimiento de los campos» y mejorar sus capacidades productivas.

Este centro «abre sus puertas al sector privado», añadió.

Según el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo y subió un 3,7 % respecto a marzo, en un contexto de apertura petrolera impulsada en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd, dijo la OPEP el 13 de mayo.

EFE/Unión Radio