Jubilados y pensionados de Falcón denuncian irregularidades en pagos

CARACAS.- Los jubilados y pensionados del sector público del estado Falcón denunciaron presuntas irregularidades en el pago de los beneficios laborales.

«El hecho es que una de las discriminaciones es que se aprobó un bono de responsabilidad académica que se le está dando solamente al personal activo. No es posible que hoy nos paguen con discriminarnos y no darnos estos beneficios que por ley nos corresponden», expresó el representante de la Coalición Sindical de Educación, Hipólito Molleja.

«Venimos en varias oportunidades reclamando, exigiendo el por qué nos hacen un descuento arbitrario que no está autorizado por nosotros», afirmó el representante de los jubilados de PoliFalcón, Juan Gamboa.

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