Venezuela tendrá un Viceministerio de Inteligencia Artificial

CARACAS.- La presidenta, Delcy Rodríguez, anunció la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva, como parte del proceso de reestructuración del Gobierno nacional.

La nueva instancia tiene como objetivo la modernización estratégica del país.

«Estamos dando un impulso de una Venezuela para el futuro», aseguró la mandataria encargada.

Rodríguez inauguró un centro tecnológico y de gestión de datos para la industria de hidrocarburos que contará con inteligencia artificial y estará abierto al sector privado.

Explicó que, con el apoyo de la IA, se podrán tener «modelos predictivos para el mantenimiento de los campos» y mejorar sus capacidades productivas.

Unión Radio / EFE