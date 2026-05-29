sábado, mayo 30, 2026
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Asamblea Nacional convocará a empresarios turcos por los altos precios del cemento

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Asamblea Nacional -AN-
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Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo este viernes que citará a empresarios turcos vinculados con el área del cemento, después de cuestionar los precios de este material

«Señora diputada América Pérez, al llegar a la ciudad de Caracas, me cita a los turcos esos que están con la cosa del cemento y me los lleva para mi oficina», pidió Rodríguez en un acto en Trujillo.

El diputado aseguró que ese estado es uno de los principales productores de cemento y de arena sílice de Venezuela, por lo que, dijo, «no puede ser» que un saco cueste entre 32 y 37 dólares, lo que anunció que comunicará a su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

EFE/Unión Radio

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