Baruta busca inversión de empresas tecnológicas para impulso económico

CARACAS.- El concejal del municipio Baruta, Luis Aguilar, afirmó que en el momento actual hay habilitación para llevar a empresas, en su mayoría de tecnología, a invertir en la municipalidad.

«Totalmente. De hecho hace tiempo hubo una iniciativa para empresas de tecnología donde se hizo una ordenanza que de alguna manera reduce los impuestos a personas que quieran invertir en el municipio. Hay ordenanzas para dar facilidades fiscales a quienes buscan inversión».

En el programa 2+2 con Andrés Rojas, el concejal aseguró que «el 100 % de los recursos de los municipios» se percibe de los impuestos de los comerciantes y residentes. De esta forma, se busca que haya más incentivos fiscales para desarrollar políticas fiscales.

Relacionado con el tema de las ordenanzas, Aguilar mencionó que las mismas buscan simplificación de trámites y facilidad a empresas de tecnologías. «Se les da un tiempo establecido para que puedan establecerse en el municipio y puedan empezar su negocio con ciertos beneficios, eso a nivel de tecnologías que es un sector importante para invertir».

También recalcó que hay una reactivación paulatina en inmuebles en zonas de Baruta y Las Mercedes.

CaminArte a la vuelta de la esquina

La actividad de CaminArte se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en Baruta con la participación de artistas venezolanos en diversas zonas del municipio.

«Hay mucho talento que se presentan en diversas etapas de la calle, o sea, no todos en la misma tarima. Es una actividad donde se conglomeran personas no solo de Baruta, sino también de Chacao, Sucre (municipio), de El Hatillo, Libertador. Pueden ir fácil 10 mil personas».

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