Comerciantes de Aragua piden alivio fiscal compensatorio por fallas eléctricas

MARACAY.- El sector comercial de Aragua pide implementar un plan de alivio fiscal compensatorio ante las pérdidas económicas generadas por las fallas eléctricas en la región.

Los comerciantes hacen un llamado a las autoridades nacionales ante la caída en las ventas, según informa, Alberto Zanardi, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro de Maracay “La contingencia eléctrica afecta a todo, afecta las ventas”,

“También los consumidores evitan entrar en aquellos comercios que carecen de un sistema de autogeneración en los horarios de cortes eléctricos. Nos han comentado que hasta dos veces en la misma jornada laboral se les baja la luz a estos comerciantes”, detalló.

Las interrupciones imprevistas del servicio bloquean los puntos de pago electrónicos y la facturación, provocando jornadas donde se dificulta vender.

Asimismo, la mayoría de los comerciantes evita comprar productos por la pérdida que de manera diaria se viene presentando en este gremio.

SPLL/Unión Radio