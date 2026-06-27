Infectóloga asegura que no existen riesgos de contagio si hay contacto con cadáveres

CARACAS.- La médico infectóloga, María Eugenia Landaeta, aseguró que no hay riesgos de recibir algún tipo de infección por mantener contacto con cadáveres de quienes hayan perdido la vida en los terremotos que hubo el pasado miércoles.

«Los cadáveres no tienen riesgo de infección. Los cadáveres no transmiten infecciones, quienes lo transmiten son las personas vivas y las condiciones del ambiente. La cadáveres el hecho es curarlos y ponerlos de la mejor forma posible».

Las enfermedades que se pueden contagiar son fiebre y diarrea, esto por el contacto con el agua infectada.

Con respecto a la petición de personas que solicitan cal, Landaeta indicó que lo único que aporta es que no se propaguen los malos olores que generen los cuerpos al tener días sin los debidos cuidados. «Es más que todo para evitar que haya olores demasiado fuertes con las personas que han fallecido».

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