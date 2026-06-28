Nuevo balance oficial de las víctimas por los terremotos asciende a 1.450 muertos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este domingo un nuevo balance de la tragedia por el doblete sísmico que azotó el país, que hasta la fecha contabiliza 1.450 muerto y 3150 heridos.

Asimismo, 12.721 personas quedaron damnificadas tras los colapsos de edificios y otras estructuras, mientras que fueron atendidas en los centros asistenciales más de 12 mil ciudadanos.

El presidente del Poder Legislativo destacó que tras los devastadores terremotos se han registrado más de 500 replicas en todo el territorio, al tiempo que celebró la actuación de los más de 2.500 rescatistas internacionales que han llegado a cooperar con las labores de rescate.

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