El Gobierno de Colombia reforzó su respuesta humanitaria tras los terremotos en Venezuela

CARACAS.- El gobierno colombiano confirmó que enviarán un nuevo vuelo con ayuda y la activación de una red de apoyo consular para los colombianos afectados.

Las autoridades neogranadinas también alista un nuevo vuelo humanitario con 3200 elementos de asistencia de emergencia, 8 toneladas de fórmula para niños, 680 kilogramos de medicamentos, 600 bolsas para cadáveres, carpas, cobijas, colchonetas y kits de aseo.

Además, el Consulado General de Colombia en Caracas habilitó desde este domingo un centro de acopio en su sede del sector El Rosal, en Chacaíto, y activó la línea telefónica 0422 204 3032 para orientar a sus connacionales que lo necesiten. Funcionarios consulares y de la Unidad para las Víctimas recorren albergues, hospitales y centros de atención para identificar a los colombianos afectados en Venezuela con el fin de levantar un censo.

Unión Radio