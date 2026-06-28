Trasladan puente de guerra de Las Mercedes a Caraballeda

CARACAS.-El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que están desmontado el puente de guerra que comunica, El Rosal con Las Mercedespara ser trasladado hasta Caraballeda, en La Guaira.

La estructura será utilizada en las labores que se llevan a cabo en La Guaira como consecuencia de los recientes terremotos que azotaron el litoral central.

¡Información de interés público!



En este momento el Ministerio de Transporte está desmontando el puente de guerra que comunica El Rosal, Chacao, con Las Mercedes. Este puente será llevado a Caraballeda, La Guaira.



Por favor tomen sus previsiones. pic.twitter.com/JcwNFM2ZRE — Darwin González (@darwingonzalezp) June 28, 2026

Unión Radio