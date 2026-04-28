Delcy Rodríguez advierte de «sobre expectativas» para el #1May

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró que el primero de mayo habrá mejoras para los trabajadores del país aunque denunció que «hay quienes han creado sobre expectativa» respecto a los esperados anuncios de incremento salarial.

En un encuentro con diversos sectores del estado Carabobo, Rodríguez insistió en su promesa a los sectores laborales del país que recibirán buenas noticias.

«Yo lo digo con tranquilidad, se los digo a los trabajadores del país, nos aproximamos a cuatro meses de ese 3 enero y yo les puedo dar la cara para decirles que habrá mejoras, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad», apuntó.

Unión Radio