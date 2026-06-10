Chacao atendió con éxito a cientos de vecinos con jornada de salud integral en El Pedregal

CARACAS.- La Comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao, con el apoyo del alcalde Gustavo Duque y el equipo de Salud Chacao, llevó a cabo una gran jornada de salud integral en el sector El Pedregal. Esta iniciativa comunitaria representó la cuarta de este tipo que se realiza de manera consecutiva en los sectores populares del municipio para atender directamente a los vecinos en sus zonas.

El operativo consolidó un despliegue técnico y profesional sin precedentes liderado por el Concejal Oscar González, presidente de la Comisión de Capital Humano, y el alcalde Gustavo Duque, quienes junto a representantes de las marcas aliadas ofrecieron un balance sobre el impacto, el alcance y la articulación pública-privada que sustentó esta importante jornada de bienestar social.

Durante la actividad, se brindó atención médica gratuita y de alta calidad a cientos de vecinos, quienes contaron con la evaluación de más de 18 médicos especialistas en áreas de alta demanda como Traumatología, Fisiatría, Medicina Interna, Medicina General, Odontología, Dermatología, Otorrinolaringología, Pediatría, Cardiología y Neumología. Se gestionaron y consiguieron tres operaciones gratuitas para casos críticos detectados.

Asimismo, se garantizó la entrega de la primera dosis de tratamiento médico para los vecinos atendidos por las diferentes especialidades.

Nota de prensa/Unión Radio