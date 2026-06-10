PDVSA y Schlumberger firman acuerdo energético

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles la firma de acuerdo enérgetico con la empresa estadounidense-francesa, Schlumberger.

Rodríguez destacó que este pacto busca beneficios para los interes economicos del país y de todos los venezolanos.

«Les damos las bienvenida y yo espero que esta firma sea el inicio de un gran camino de cooperación entre PDVSA y la empresa de ustedes, para que llevemos bienestar y sobre todo para el beneficio compartido tenga un objetivo común y ese objetivo sea dar desarrollo energetico a un mundo que necesita equilibrio en este sector y que busca mirar y proyectar hacia el futuro (…) sé que las nuevas tecnologías que ustesde traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la producción y la exploración», apuntó.

Rodríguez agregó que confía que este acuerdo tendrá una mayor desarrollo de los campos petroleros.

Unión Radio