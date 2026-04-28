Venezuela irá a la Corte Internacional de Justicia a ratificar derechos sobre el Esequibo

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que en los próximos dias defenderá en la Corte Internacional de Justicia, los intereses del país sobre la Guayana Esequiba.

«Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia, en los próximos días, para ratificar nuestra postura histórica, que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966», dijo en un acto en el estado Carabobo.

Rodríguez también rechazó que el presidente de Guyana, Irfaan Alí, criticara el uso de un broche con el mapa completo de Venezuela durante la visita a Barbados.

Unión Radio