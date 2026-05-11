Administradores de Mérida invitan a jóvenes a aprovechar las oportunidades en el país

CARACAS.- El Colegio de Licenciados en Administración del estado Mérida organizó una serie de proyectos para contribuir con el desarrollo profesional y productivo de los jóvenes en el país a través del programa «Gremio Universidad» con el que le enseñan a las nuevas generaciones a observar las oportunidades en el campo laboral.

El proyecto se desarrolla junto a las universidades que ofertan la carrera de administración y así ayudan al aparato productivo del país.

El presidente del Colegio de Licenciados en Administración del estado Mérida, Carlos Molina, resaltó que «nuestro proyecto ´Gremio Universidad´ sigue siendo una bandera importante para mostrarle a las nuevas generaciones la importancia y las oportunidades que tienen de desarrollarse como profesionales dentro del país».

«Estamos promoviendo un trabajo fuerte con las siete universidades que imparten la licenciatura en Administración en el estado Mérida y apoyando al ecosistema productivo de la ciudad», aseguró.

Molina precisó que son más de 2900 agremiados, que cumplen funciones en diferentes ámbitos de sectores públicos y privados.

«Nuestro mensaje es el de ver las oportunidades que nuestro país presenta, seguir creyendo en Venezuela, seguir creyendo que este es el lugar correcto para nosotros ejercer nuestra profesión. Nosotros estamos haciendo este trabajo desde las bases de nuestra estructura gremial», finalizó.

Este proyecto fomenta la integración de estudiantes a través del Comité Juvenil e instan a los nuevos egresados a colegiarse y mantenerse en el ejercicio legal, además de aprovechar los convenios interinstitucionales que existen como el enlace con la Universidad de Los Andes para garantizar la formación continua.

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