Administradores de Mérida invitan a jóvenes a aprovechar las oportunidades en el país

CARACAS.- El Colegio de Licenciados en Administración del estado Mérida organizó una serie de proyectos para contribuir con el desarrollo profesional y productivo de los jóvenes en el país a través del programa «Gremio Universidad» con el que le enseñan a las nuevas generaciones a observar las oportunidades en el campo laboral.
El proyecto se desarrolla junto a las universidades que ofertan la carrera de administración y así ayudan al aparato productivo del país.
«Estamos promoviendo un trabajo fuerte con las siete universidades que imparten la licenciatura en Administración en el estado Mérida y apoyando al ecosistema productivo de la ciudad», aseguró.
Molina precisó que son más de 2900 agremiados, que cumplen funciones en diferentes ámbitos de sectores públicos y privados.
Este proyecto fomenta la integración de estudiantes a través del Comité Juvenil e instan a los nuevos egresados a colegiarse y mantenerse en el ejercicio legal, además de aprovechar los convenios interinstitucionales que existen como el enlace con la Universidad de Los Andes para garantizar la formación continua.
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