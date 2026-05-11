Insisten en que no existe alerta sanitaria en el país sobre el hantavirus

CARACAS.- El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, afirmó que no existe una alerta sanitaria nacional sobre el hantavirus, puesto que no se transmite fácilmente de persona a persona (como el COVID-19), sino principalmente por el contacto con desechos de roedores infectados.

Asimismo, el especialista sugirió que es necesario tomar medidas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tales como chequeo de las personas con vuelos provenientes de Suramérica, hacerles un seguimiento para supervisar si presentan algún síntoma asociado a esta enfermedad.

«Afortunadamente, no es un problema de salud mundial. Es un virus que se conoce desde 1970, más o menos aquí en el área del Cono Sur. Hay una especie del virus que es básicamente de Asia, y en el que tenemos aquí en el Cono Sur, es la especie Andes ¿Por qué no es un problema actualmente? Porque la contaminación de persona a persona no es tan frecuente o severa como sucedió con el coronavirus o sucede con el sarampión que no debemos perderlo de vista».

Insistió en que »no tenemos ninguna evidencia de que eso pueda estar llegando a Venezuela; pero ojo, las personas que pudieron haber viajado al Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que sí tienen el virus endémico en esa zona, la persona puede contaminarse y 40 días después presentar los signos de la enfermedad», comentó.

Casos de sarampión y fiebre amarilla

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Urbina señaló que el país persiste con bajas coberturas vacunales con el sarampión, por lo cual recomendó al gobierno realizar jornadas de vacunación.

«De acuerdo con los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ronda el 50 % y 52 %, y debería ser el 95 %. Cuando reapareció el sarampión en 2023, teníamos cobertura de la segunda dosis en 37 %, tan así que la OPS hizo un alerta a la región», acotó.

Con respecto a los casos de la fiebre amarilla, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, comentó que el gremio está «inquietado» por la cobertura vacunal que apenas llega al 70 %.

«Estamos dejando el 30 % de la población sin vacunar. En los últimos reportes del Ministerio de Salud en su boletín epidemiológico, vimos cómo la cantidad de vacunas que se estaban aplicando han disminuido», agregó.

Jean Carlos González/ Unión Radio