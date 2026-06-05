Dos nuevos recorridos del papamóvil durante la visita del papa León XIV a Madrid

MADRID.- El papa León XIV realizará dos nuevos recorridos a bordo del papamóvil durante su estancia en Madrid del 6 al 9 de junio además de los cuatro que ya se habían confirmado, según ha informado este viernes la Archidiócesis de Madrid.

En concreto, los nuevos trayectos serán mañana sábado 6 de junio, del Palacio Real a la Plaza Colón, y el domingo 7 de junio, desde la Nunciatura Apostólica hasta el Movistar Arena, donde tendrá lugar un encuentro con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.te.

El primero de los recorridos será mañana sábado tras los actos de previstos en el Palacio Real, desde donde León XIV recorrerá parte de la ciudad a bordo del papamóvil en dirección a la Nunciatura Apostólica.

El recorrido comenzará en el Palacio Real y discurrirá por Plaza de España, calle Princesa, El Corte Inglés de Princesa y los Bulevares de Madrid hasta llegar a la Plaza de Colón. Allí, León XIV abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.

El segundo de los trayectos tendrá lugar la tarde del domingo 7 de junio y comenzará con el desplazamiento del papa en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O’Donnell, donde se subirá en el papamóvilDesde allí recorrerá las calles de O’Donnell, Doctor Esquerdo y Goya para llegar al Movistar Arena.«Estos trayectos permitirán a miles de madrileños y peregrinos saludar al papa en distintos puntos de la ciudad y acompañarle en algunos de los desplazamientos previstos en su agenda oficial», ha subrayado la Archidiócesis de Madrid.

EFE