Transportistas en Lara protestaron por el aumento de rutas informales

CARACAS.- Transportistas del estado Lara realizaron una protesta debido al aumento de las rutas informales en el terminal de Barquisimeto.

Los afectados señalan que se han creado varios terminales paralelos por parte de grupos informales que estarían operando en los alrededores del terminal de pasajeros en la ciudad

Este jueves tomaron las calles del terminal a fin de visibilizar la situación que están viviendo.

“Asumimos ese rol a trabajar en las calles porque sencillamente adentro no nos llegan pasajeros. Esa decisión es de manera indefinida porque estamos seguros de que no van a tomar acciones contra la gente porque es un problema complejo», expresó Pedró Urbáez, representante del sector transporte.

«Se han creado cinco terminales paralelos en los alrededores del terminal afectando a los organizados que estamos dentro del terminal y pagamos nuestros impuestos al Instituto Naiconal de Transporte, a la alcaldía del municipio, al terminal de pasajeros, cumpliendo con todos esos parámetros las exigencias del INTT como es el resguardo de los usuarios», añadió por su parte José Nieto, representante de Línea de Transporte.

Exigieron una reunión con el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Aguero, a fin de que les atienda las exigencias que tienen en el gremio de transportistas.

Unión Radio