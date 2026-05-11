Diosdado Cabello hizo un llamado a la moderación en el consumo eléctrico

CARACAS.-En el marco de la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el secretario general de la tolda roja, Diosdado Cabello, pidió a todos los sectores a tener mayor conciencia en el uso de la energía eléctrica.

Cabello reiteró que el tema eléctrico »nos está golpeando y la demanda se ha incrementado».

«Como nunca ha ocurrido, más de 15 mil 500 megavatios de demanda, tiene que ver con las condiciones meteorológicas, el verano se ha alargado, las lluvias no han entrado como se esperaba, le hemos pedido a los gobernadores, a los alcaldes, hablar con las empresas privadas, que tienen sus plantas eléctricas, pero no se conectan, por ejemplo los centros comerciales no se conectan a sus generación propia, sino que prefieren, para ellos es más cómodo estar conectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional», afirmó.

Cabello recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio instrucciones sobre el tema de las empresas minadoras de criptomonedas. «Acá nadie ha autorizado eso. (….) tiene un altísimo consumo eléctrico», insistió.

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