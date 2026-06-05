Delcy Rodríguez se reunió en India con el embajador de EEUU

CARACAS. – La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de EEUU en la India, Sergio Gor, con el objetivo de revisar el desarrollo de las relaciones entre ambos países.

La presidenta encargada sostuvo una reunión de cortesía con el embajador de los Estados Unidos en la India, Sergio Gor, donde conversaron sobre los avances en la relación y agenda bilateral», señaló la vicepresidencia a través de Telegram.

El encuentro tuvo lugar en Nueva Delhi en el marco de la visita oficial que realiza Rodríguez a la nación asiática desde el 3 hasta el 7 de este mes.

En la mañana, la mandataria y el primer ministro indio, Narendra Modi, se reunieron para revisar la cooperación bilateral en las áreas de transporte, salud, complementariedad energética, agricultura, ciencia y tecnología; así como exploraron nuevas vías para alianzas estratégicas en favor de ambos países.

De igual manera, Rodríguez sostuvo un encuentro con el ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri, con el fin de afianzar la cooperación en materia de hidrocarburos.

Está previsto que la mandataria aborde una agenda que incluye encuentros con altos líderes del Gobierno indio, representantes del sector empresarial y comercial; así como diversas reuniones de trabajo con la delegación que le acompaña.

EFE