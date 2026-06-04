Diablos danzantes de Yare conmemoran 277 años promoviendo la fe

CARACAS.- La tradicional celebración de los Diablos Danzantes de Yare se efectuó este jueves 4 de junio como es costumbre en el Día de Corpus Christi.

Tres capataces con más de medio siglo rindiendo honores a Jesús sacramentado dirigen los Diablos Danzantes de Yare en la lucha del bien contra el mal.

Ya son 277 años de este patrimonio cultural que sigue promoviendo la fe hacia el hijo de Dios.

La festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, congrega a los promeseros vestidos de rojo para rendir tributo al Santísimo Sacramento.

Pablo Rubén Azuaje, primer capataz de la cofradía expresa qué solicita en este día.

«Salud para todos, paz, que no se derrame más sangre«, apuntó.

Luis Ortún, tercer capataz de la cofradía, también tiene similares requerimientos.

«Con bastante salud para mantenernos dentro de la manifestación, para seguirle cumpliendo a nuestro Rey de Reyes», expresó.

Campanas, cascabeles y cruces de palma forman parte de la vestimenta para ahuyentar el mal. Germán Azuaje, segundo capataz comenta que las usan porque no saben qué puede pasar.

La eucaristía de este Corpus Christi fue auspiciada por Monseñor, Alberto Castillo, obispo de la Diocesis de Los Teques, quien resume la importancia de esta tradición.

«No es solo que es la lucha entre el bien y el mal, no, nosotros con Cristo en el corazón, podemos hacer el bien y construir una nueva sociedad, un bello país«, dijo.

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