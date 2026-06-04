Pacientes renales de Guárico solicitan máquinas nuevas para cumplir con el tratamiento

CARACAS.- Los pacientes de hemodiálisis en la población de Calabozo, estado Guárico, exigen a las autoridades máquinas nuevas para poder cumplir su tratamiento, debido a que las que tienen actualmente están inoperativas.

José Andrés Navas (Paciente afectado)

«Tenemos unas máquinas que no sirven, ya cumplieron su vida útil. Cada día hay más pacientes, menos atención, los tratamientos son incompletos y los que estamos sufriendo esas decadencias somos todos los pacientes y familiares», aseveró.

Por otra parte, los pacientes exigen las condiciones laborales de los médicos y enfermeras que trabajan en la unidad de hemodiálisis.

Unión Radio