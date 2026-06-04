Min-Educación Universitaria y gremios evalúan agenda de trabajo para atender fallas del sector

CARACAS.- Este jueves se realizó una reunión entre la ministra de Educación Superior, Ana María Sanjuán, y representantes de los gremios universitarios en la que abordó el trabajo conjunto para resolver los principales problemas del sector.

«Fue una mesa muy interesante, de todos los gremios que vinieron sus representantes y expusieron todas sus objeciones, comentarios, apreciaciones y propuestas sobre el pago del bono de responsabilidad académica y otros temas del personal de las universidades», indicó la ministra Sanjuan.

Aseguró que, aunque fue una reunión intensa y muy polémica creo quedó clara la disposición del ministerio de atender los asuntos mediante el diálogo, el intercambio de ideas y soluciones

Enfatizó que el Ejecutivo «está comprometido con la comunidad universitaria nacional, la de todas las universidades, a buscar la resolución de los principales problemas no solo en cuanto a infraestructura, sino los problemas de servicio que hay, en relación al tema de la salud, comedor y transporte».

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