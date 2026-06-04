Min-Obras Públicas afirma que altas temperaturas inciden en sistema eléctrico en Mérida

CARACAS.- Desde el estado Mérida, el ministro de Obras públicas y servicios, Juan José Ramírez, se refirió a las fallas del Sistema Eléctrico Nacional y los planes gubernamentales que ejecutan para normalizar los servicios públicos.

«Acuérdense que venimos de un período de verano y de una incidencia solar muy alta que afectó la generación de los Andes; sobre todo, en los embalses que tienen que ver con el Uribante Caparo. Eso tiene que ver mucho con la generación eléctrica», expresó.

Asimismo, indicó que con las recientes lluvias acaecidas en la entidad han aumentado los niveles de agua.

Unión Radio