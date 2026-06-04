Alonso Medina Roa pide aplicar Ley de Amnistía a militares detenidos

CARACAS.- El abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos, Alonso Medina Roa, consideró que es necesario aplicar la Ley de Amnistía a los militares que están detenidos por causas políticas en el país.

«Tenemos que procurar la celeridad procesal, la continuidad en la implementación de la Ley de Amnistía. Tenemos que ampliar la visión de la amnistía a los militares presos por causas políticas, a todos los ciudadanos. Los presos no pueden tener titulares, no pueden ser de uno u otro actor, tenemos que sanear el sistema de justicia. Tenemos que sanar a la sociedad. Es necesaria la libertad de todos los presos políticos para poder avanzar», afirmó.

Asimismo, resaltó la voluntad política entre los representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN), para renovar el sistema judicial de una manera transparente.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Medina Roa apuntó que la educación es fundamental para el desempeño de los funcionarios policiales, judiciales, fiscales, encargados penitenciarios, que deben estar apegados a la ley y la ética.

Unión Radio