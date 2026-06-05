Se esperan lluvias en varias zonas del país durante este viernes

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en varias regiones del territorio nacional durante este viernes 5 de junio.

Según el pronóstico las lluvias se registrarán en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, región Oriental, Llanos Centrales, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

El Inameh indicó que también se espera un desarrollo nuboso generadores de lluvias leves en localidades de Lara, Yaracuy, región Central, Falcón y la Gran Caracas.

La onda tropical número 9 se aproxima al territorio nacional y se estima que llegue durante este viernes a la Guayana Esequiba.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio