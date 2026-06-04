Hombre fue detenido por agredir a su expareja con un martillo en La Guaira

CARACAS.- Un hombre de 44 años fue detenido por agredir a su expareja en el estado La Guaira. El sujeto fue identificado como Freddy Jackson Silva Merlo.

La detención se produjo en la comunidad de Caribe, de la parroquia Caraballeda, tras golpear a su expareja con un martillo.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los funcionarios del Cicpc se pudo conocer que el hombre no acepta el fin de la relación, por lo que sometió a la víctima y, tras sostener una discusión, la agredió con la herramienta, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud, donde se encuentra estable.

El agresor fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Unión Radio