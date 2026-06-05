León XIV y el director de la UNESCO abordan en el Vaticano los desafíos de la IA

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV recibió este viernes al director general de la UNESCO, Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, con quien trató los desafíos éticos de la inteligencia artificial y la promoción de la paz a través de la educación, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Durante el encuentro «se abordó la necesidad de promover el desarrollo integral de la persona a través de la educación» y «se hizo hincapié en las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial», se lee en la nota.

Asimismo, ambas partes reafirmaron «la importancia de la educación en el diálogo entre diferentes culturas como vía privilegiada para promover la paz, así como la necesidad de proteger el patrimonio cultural de la humanidad».

Tras la audiencia con el pontífice, el director de la UNESCO se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

El encuentro de este viernes, calificado de cordial, sirvió además para constatar la sintonía bilateral de cara al viaje apostólico que León XIV realizará a Francia del 25 al 28 de septiembre, durante el cual visitará la sede de la UNESCO en París.

Esta visita será la segunda de un papa a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), después de la que efectuó Juan Pablo II el 2 de junio de 1980.

EFE