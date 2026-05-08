Valoran el Pulitzer 2026 como un acto de justicia para la prensa palestina

CARACAS.- Mauricio Morales Duarte, periodista y fotógrafo colombiano, ha documentado durante más de dos décadas la ocupación de Israel en Palestina.

Señaló que el premio Pulitzer 2026 con el que fue galardonado el fotógrafo palestino Saher Alghorra, representa un reconocimiento individual y un recordatorio al trabajo que realizan los compañeros periodistas y los más de 262 que han sido asesinados en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Durante entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , resaltó que en el ejercicio de su labor ha hablado con prisioneros en Cisjordania que tienen más de 10 años presos en Israel, y otros que llevan meses bajo «detención administrativa»

«No hay derechos humanos en las cárceles israelíes ni procesos judiciales justos», expresó Morales.

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Mariangel García / Unión Radio