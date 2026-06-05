viernes, junio 5, 2026
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Regresan al país más de 150 migrantes provenientes de México

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Foto: @vueltalapatria / Instagram
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CARACAS.- Este viernes llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un nuevo vuelo con 158 ciudadanos provenientes de México.

En el vuelo hay un total de 38 hombres, 50 mujeres y 70 niños. Los mismos recibieron la debida atención médica, como también la orientación requerida para su reincorporación al país.

«‎En un esfuerzo continuo por garantizar el retorno seguro de nuestros connacionales, hemos facilitado la llegada de un nuevo grupo de venezolanos», detalló el comunicado del programa Vuelta a la Patria.

Unión Radio

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