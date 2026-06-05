Regresan al país más de 150 migrantes provenientes de México

CARACAS.- Este viernes llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un nuevo vuelo con 158 ciudadanos provenientes de México.
En el vuelo hay un total de 38 hombres, 50 mujeres y 70 niños. Los mismos recibieron la debida atención médica, como también la orientación requerida para su reincorporación al país.
«En un esfuerzo continuo por garantizar el retorno seguro de nuestros connacionales, hemos facilitado la llegada de un nuevo grupo de venezolanos», detalló el comunicado del programa Vuelta a la Patria.
Unión Radio