Metro de Caracas confirmó descarrilamiento de vagón fuera de servicio en talleres de Propatria

CARACAS.- La compañía Metro de Caracas confirmó este viernes el descarrilamiento de uno de los vagones del sistema, el cual se encontraba fuera de servicio en el área de los talleres de Propatria.

A través de un comunicado, aseguró que la unidad se encontrba en fase de mantenimiento correctivo al momento del incidente.

El texto publicado a través de las redes sociales asegura que no se reportaron personas lesionadas ni afectación a terceros.

Añade que las autoridades técnicas competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

Unión Radio