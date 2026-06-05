FANB destruyó dos balsas de minería ilegal en Bolívar

CARACAS.- Los efectivos de la Fuerza Armanda Nacional Bolivariana (FANB) informaron la destrucción de dos balsas utilizadas para actividades de minería ilegal en el embalse de Macagua, estado Bolívar.

El proceso se efectuó durante un patrullaje cuando los funcionarios castrenses encontraron y desmantelaron las balsas con su equipo asociado, en el que se incluían motores, turbinas y combustible.

Según el comunicado de la FANB, se encontraban dos motores de seis cilindros, dos turbinas, dos tamices y 20 metros de alfombra para el proceso de tamizado, 120 metros de manguera de seis pulgadas empleada para la succión de material y 160 litros de combustible tipo gasolina.

Luego del procedimiento, el caso fue notificado al Ministerio Público para ersclarecer los hechos.

Unión Radio