La Orquesta Carlos Cruz-Diez actuará ante el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

CARACAS.- La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez, conformada por músicos migrantes venezolanos en España, alcanzó un hito histórico tras recibir la invitación formal para un concierto ante el Papa León XIV. El evento tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu el próximo lunes, como parte de la primera visita del pontífice a territorio español.

Manuel Jurado, director de la orquesta, describió este compromiso como un sueño hecho realidad para los integrantes de la agrupación. Según Jurado, la oportunidad surgió tras una llamada del padre Toño Casado, quien acogió a la orquesta en su parroquia durante tres años. «De todas las orquestas del mundo, escogieron a la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez», destacó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos.

La organización musical sigue el modelo del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, fundado por el maestro José Antonio Abreu, y promueve la integración social a través del arte. El programa musical para la velada en el Bernabéu consta de obras de Beethoven, Kiko Argüello, el grupo Hakuna y la canción «Color Esperanza» de Diego Torres.

El escenario reunirá a 70 músicos, 100 bailarines y un coro de 1000 cantantes ante la mirada del Vaticano y el público madrileño. Los arreglos musicales para esta cita contaron con la participación de maestros venezolanos como Leonardo Lucena, Tabi Pedrosa y Pedro Mauricio.

La agenda del Papa León XIV en Madrid incluye encuentros con los reyes Felipe VI y Leticia, además de una misa solemne en la Plaza de Cibeles. Para Manuel Jurado, esta presentación es una muestra de que el esfuerzo de los migrantes rinde frutos con el tiempo. «Algún día todo se alinea y los sueños se cumplen», manifestó el director al referirse a la trayectoria de su equipo en Europa.

La orquesta se consolida así como un referente social iberoamericano tras su paso por programas de gran audiencia y la reciente apertura de su sede, Iberoartes.

Lismar Rebolledo/Unión Radio