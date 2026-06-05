AN extendió hasta el #10Jun las postulaciones al Poder Judicial

CARACAS.-La Asamblea Nacional extendió hasta las 06:00 de la tarde del 10 de junio el lapso para presentar las postulaciones a los cargos del Poder Judicial.

El Comité de Postulaciones Judiciales anunció la prórroga este jueves. El presidente de la instancia legislativa, el diputado Giuseppe Alessandrello informó que la decisión obedece al alto número de credenciales recibidas.

El 11 de junio se conocerá la lista de postulando que superaron todos los filtros e iniciará la fase de impugnaciones y evaluaciones con las entrevistas.

El Comité de Postulaciones Judiciales informó que hasta el momento ha recibido 280 solicitudes.

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