Día Mundial del Ambiente: Biólogo del IVIC detalla cambios en los bosques venezolanos

CARACAS.-El biólogo y jefe del laboratorio de ecología del suelo, ambiente y agricultura del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Saúl Flores, remarcó este viernes los cambios que se han generado a nivel global en el ambiente y que impacto que causan.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, informó que en un estudio que realiza en los bosques nublados de Venezuela ha podido observar «variaciones extremadamente fuertes» y que en los últimos 10 años se han acelerado.

«Hemos encontrado que muchas especies, tanto de plantas como inclusive de animales, están perdiendo la sincronización. Qué quiere decir eso, que antes muchas especies estaban sincronizadas en sus tiempos reproductivos, de exploración y fructificación con los potenciales polinizadores, los dispersores de semillas», comentó.

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Explicó que la pérdida de sincronización implica que las aves que polinizan los árboles no permanecen el mismo tiempo porque «todos los animales tienen un patrón de comportamiento y están sincronizados a su ritmo biológico y cuando eso se pierde los dispersores de semilla no llegan a tiempo o los que se alimentan de esa semilla no llegan a tiempo».

Señaló que «todos los mecanismos, tanto de polinización, de dispersión de esos frutos, de esas semillas empiezan a tener problemas».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio