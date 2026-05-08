Paraguay y Brasil incautan 164 toneladas de marihuana en operativo conjunto en la frontera

ASUNCIÓN.- Agentes de Paraguay y Brasil incautaron cerca de 164 toneladas de marihuana y erradicaron 215 hectáreas de cultivos ilícitos en un operativo conjunto desplegado durante diez días en el departamento de Amambay, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación denominada ‘Nueva Alianza 55’, realizada en bosques de los municipios de Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, permitió el desmantelamiento de 204 campamentos que funcionaban como «bases logísticas utilizadas por estructuras criminales», señaló la agencia paraguaya en un comunicado.

Estos grupos, según la Senad, se dedican «al cultivo, procesamiento y acopio de marihuana para el mercado ilícito brasileño».

En la operación conjunta con la Policía Federal del Brasil se incautaron y destruyeron 164.450 kilos de marihuana picada y prensada, lista para su distribución, dijo la Senad.

La agencia antidrogas estimó que las 215 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados equivalen a más de 300 canchas de fútbol reglamentarias.

En términos globales, la operación ‘Nueva Alianza 55’ permitió sacar de circulación más de 809 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico para los narcotraficantes que operan en la zona de frontera de unos 121 millones de dólares, señaló la nota.

En un operativo previo, la Senad y la Policía Federal del Brasil decomisaron en abril pasado 6.300 kilogramos de marihuana y destruyeron 95 hectáreas de cultivos de la planta durante diez días de trabajo conjunto en bosques del departamento paraguayo de Canindeyú.

La operación ‘Nueva Alianza’ es una de las principales acciones de cooperación entre Paraguay y Brasil en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según la Senad.

EFE