Más de mil 900 promeseros participaron en la celebración de los Diablos Danzantes de Yare

CARACAS.- El presidente de la Cofradía de Los Diablos Danzantes de Yare, Manuel Zurita, celebró la incorporación de un nuevo obispo y que al mismo ya le han planteado ideas para que el año próximo se puedan juramentar nuevos promeseros.

Asimismo señaló que el nuevo obispo auspició la misa a temprana horas de este jueves y hubo al menos 1.900 promeseros.

«Dios mediante puedan juramentarse estos promeseros o postulantes a promeseros que han ido a la sede de Casa de los Diablos con los requisitos en mano para hacer parte de nuestra manifestación. Nosotros queremos que esto trascienda, que no se acabe».

Para Esther Quiaro en el programa Al Instante , Zurita aseguró que hubo una gran participación de promeseros en la edición que se hizo este jueves 4 de junio en el estado Miranda.

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