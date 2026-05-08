Infectóloga confía en que el hantavirus no provocará una pandemia

CARACAS.- La miembro titular y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, aseguró que el hantavirus Andes no generará una nueva pandemia mundial, debido a que no es una enfermedad que se contagie de persona a persona, salvo que se mantenga un contacto cercano con alguien infectado.

El crucero MV Hondius, embarcación donde se encontraron los primeros casos, zarpó desde Argentina el 1 de abril y a principios del mes de mayo se descubrió el primer caso de una persona infectada.

«Hasta la fecha es el único de los hantavirus que se le ha descrito esa posibilidad de transmitirse de persona a persona. Cabe destacar que esta transmisión tiene que tener un contacto muy cercano y prolongado en el tiempo, además no es efectiva, no es totalmente efectiva como por ejemplo no se transmite de persona a persona como el Covid-19″, describió.

Lea también: OMS: hantavirus sólo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva

Por otro lado, la infectóloga Valenzuela detalló que el virus surge a través de roedores silvestres, ratones de cola larga, en zonas periselváticas rurales extremas y se contagia por orina, heces, saliva de los roedores que están infectados.

En entrevista para el programa 2+2 de Unión Radio , mencionó que el crucero no «es el espacio ideal» para que las autoridades realicen los estudios o monitoreos para que se mantenga una cuarentena.

«No los puedes mantener en un barco donde en condiciones aisladas. Además la comida se te va a acabar, el agua, o sea, un crucero no es un espacio ideal para cumplir cuarentena».

Unión Radio