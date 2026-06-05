Segunda vuelta presidencial en Perú se efectuará este domingo #7Jun

CARACAS.- Más de 27 millones de ciudadanos están convocados para asistir a las urnas este domingo 7 de junio en la segunda vuelta presidencial marcada por la polarización política, el voto indeciso y dos candidaturas que llegan con fortalezas, pero también con altos niveles de rechazo.

El lugar será disputado entre Keiko Fujimori, candidata de derecha y Roberto Sánchez, canditado de izquierda.

Fujimori marca su campaña en seguridad y estabilidad económica luego de que el caso cócteles, proceso judicial en el que estaba involucrada su cúpula fuera archivado. Mientras que Sánchez moderó también su discurso en la economía tras cuestionar la continuidad del presidente del Banco Central del país.

En las encuestas marcan una paridad en la que lo votos de rechazo pueden ejercer un inclinamiento de balanza a cualquiera de los candidatos.

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