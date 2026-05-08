Audiencia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo seguirá con la segunda ronda de alegatos

CARACAS.- El canciller de Venezuela, Yván Gil, explicó este viernes que continuarán en La Haya, Países Bajos, las discusiones entre el país y Guyana por el territorio Esequibo.

#ENVIDEO | 🚨Canciller Yvan Gil reitera desde la CIJ que Venezuela no reconoce jurisdicción del tribunal por el Esequibo



🔴 "Tenemos un extraordinario equipo jurídico, político y diplomático, que ha trabajado en la arquitectura conformada para esta defensa."



🔴 "Escucharemos la… pic.twitter.com/nDLhiWYLDM — teleSUR TV (@teleSURtv) May 8, 2026

«Seguimos acá en la Corte (Internacional de Justicia) con el extraordinario equipo jurídico, político y diplomático (…) Vamos a escuchar la segunda ronda de alegatos de Guyana, que estamos seguros (de que) no aporta nuevos elementos», destacó en un video difundido por redes sociales.

También reafirmó que «los elementos que tiene Venezuela son realmente contundentes» y que «el Acuerdo de Ginebra es la opción para que (haya) una negociación bilateral» entre ambas naciones.

Asimismo, Gil subrayó que Venezuela «nunca ha reconocido» la jurisdicción de la CIJ para mediar en la discusión por el territorio, pero desean aprovechar la oportunidad para «mostrarle al mundo realmente todos los elementos que sustentan la posición histórica (de Venezuela)».

En declaraciones posteriores, el canciller detalló que están preparandando al equipo jurídico, político y técnico para la presentación que se efectuará el día lunes donde «el mundo, la República de Venezuela va a ver la verdad y las razones históricas que nos asisten para llevar» a Guyana a negociar «en favor de la paz, la convivencia, el entendimiento» entre ambos países.

Unión Radio