Una mujer murió por inmersión en una playa de Falcón

CARACAS.- Una mujer murió ahogada en la playa El Supí, ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón, tras ser hundida por una ola en conjunto con la corriente del lugar.

La ciudadana fue identificada como Maricruz Coromoto Goitia, aunque familiares y amigos lograron sacarla del agua y brindarle los primeros auxilios, la mujer no contaba con signos vitales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas a Penales y Criminalísticas de la delegación municipal Punto Fijo levantaron el cuerpo e iniciaron con los protocolos de rutina.

Unión Radio