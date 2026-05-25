Defensoría del Pueblo despliega comisión en el internado judicial de Barinas

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo desplegó este lunes una comisión en el internado judicial de Barinas con el objetivo de velar por los DDHH de los privados de libertad.

La actuación permitió verificar la integridad física de la población penitenciaria y escuchar sus demandas a fin de encontrar soluciones a sus solicitudes junto a las instituciones correspondientes.

A través de una publicación en redes sociales, la Defensoría aseguró que continuará garantizando el acompañamiento y mediación necesaria, actuando de forma activa en la negociación y priorizando la defensa y protección de los derechos humanos de la población penitenciaria.

El organismo subrayó que su acción se hace en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales de ser garante del respeto de los derechos humanos de la población carcelaria.

Unión Radio