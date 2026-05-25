En el estado Bolívar se agudizan las fallas eléctricas

CARACAS.-En Bolívar, donde se genera más del 70 por ciento de la energía eléctrica que consume todo el país, los apagones y fluctuaciones de voltaje ha aumentado durante las últimas semanas.

La Asociación de Ganaderos de la entidad reportó que los empresarios del rubro evitan almacenar grandes cantidades de carne por miedo a perder el producto durante una prolongada falla en la energía.

En Ciudad Guayana, la gente procura tomar las medidas básicas, desconectar las aparatos al salir de casa e invertir en protectores de voltaje.

«Vivo en Vista al Sol, constantemente se va la luz, a veces dos horas, una hora y media, por eso hay que desconectar los aires», expresó una de las afectadas.

Unión Radio