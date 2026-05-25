Pacientes exigen la reactivación de los quirófanos en hospital oncológico de Carabobo

CARACAS.- Los pacientes y sus familiares en el estado Carabobo exigen la reactivación de los quirófanos del Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, los cuales tienen más de un mes sin prestar servicio debido a reparaciones.

Uno de los afectados alertó que «a mí me tenían que haber intervenido el 4 de noviembre y esta es la fecha que todavía no me han intervenido. Y como yo, (hay) muchos pacientes».

También explicó que les han indicado que los trabajos están adelantados, pero aún «no los entregan. Y para nosotros un día de espera es un día de incertidumbre».

Asimismo, los pacientes oncológicos piden por la reactivación de los equipos para braquiterapias y aumentar el número de camas para la unidad de cuidados intensivos.

«Hace más de diez años hacían braquiterapia aquí, pero se dañó el aparato y no han vuelto a hacer braquiterapia (…) La única parte que hacen braquiterapia es en Caracas y es paga. Cada implante son $ 2.000 y tienes que hacerte tomografías, resonancias y eso es pago también», detalló otra de las ciudadanas afectadas.

Demandan mantenimiento constante en el recinto hospitalario, donde aseguran que se reciben pacientes de todo el centro del país.

Unión Radio