China pide respetar el alto el fuego tras nuevos ataques de EEUU en Irán

PEKÍN.- China pidió este martes respetar los compromisos de alto el fuego y mantener la vía del diálogo tras los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos iraníes, en medio de las negociaciones en curso para tratar de cerrar un acuerdo entre Washington y Teherán.



En rueda de prensa, la portavoz de Exteriores Mao Ning instó a las partes implicadas a «cumplir los compromisos de alto el fuego», resolver las disputas por medios pacíficos y continuar buscando una solución mediante el diálogo y la negociación que tenga en cuenta las «preocupaciones razonables» de todas las partes.



La portavoz agregó que China seguirá promoviendo el alto el fuego, la desescalada y la paz en Oriente Medio, y reiteró la disposición de su país a desempeñar un papel «constructivo» en una solución política y diplomática sobre la cuestión nuclear iraní.



Estas declaraciones llegan después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaran este lunes nuevos ataques contra objetivos militares en el sur de Irán, en una operación que Washington calificó como una acción en «defensa propia» para proteger a sus tropas ante amenazas de fuerzas iraníes.



Según el Comando Central de EE.UU. (Centcom), los ataques se dirigieron contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que supuestamente intentaban colocar minas en la zona del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.



Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán intensifican contactos para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto, aunque ambas partes han reconocido en los últimos días que persisten diferencias sobre algunos puntos del borrador negociado.

EFE

