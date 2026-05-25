José Gregorio Yépez no ve un escenario electoral cercano porque «metería ruido» a lo proyectado por EEUU

CARACAS.- El analista de entorno político, José Gregorio Yépez, ofreció una lectura del panorama político-electoral del país, bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez y la apertura de la inversión extranjera.

«Yo no veo un escenario electoral, proximamente, lo vengo sosteniendo, porque el factor externo que son los EEUU, creo que no tiene dentro de su agenda el tema electoral a corto plazo. Porque apuestan por la estabilidad, la recuperación económica y asumo que entienden que un escenario electoral le metería ruido a todo lo que ellos están proyectando. Le metería ruido al tema de la Ley de Hidrocarburos, la estabilidad económica que se requiere para darle certidumbre a las empresas estadounidenses en el país (…) el que ha puesto ese cambio de narrativas ha sido el factor externo: EEUU», dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Yépez señaló que existe un discurso con doble propósito de parte del gobierno de Estados Unidos, porque buscan «plantar sus pies sobre el terreno y horadar la base dura del chavismo de un gobierno que se vio obligado a entenderse con quien había sido su enemigo».

Por otra parte, comentó que los sectores de oposición del país deben tener claro que sin el «chavismo no puede haber cambio político posible»; mientras que el gobierno debe alcanzar «victorias» si quiere permanecer en el poder.

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