Banco de Sangre «Dr. J.J. Boada» reporta insuficiencia por repunte de siniestros viales en Lara

CARACAS.- Las reservas del Banco de Sangre «Dr. J.J. Boada», ubicado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, se encuentran al límite debido al aumento de accidentes de tránsito en la región.

Cifras oficiales de las autoridades de salud indicaron que el centro asistencial recibe diariamente hasta diez heridos en siniestros viales, situación que ha generado un déficit crítico en el inventario. Por consecuencia, en ocasiones se han utilizado las unidades de sangre de reposición que son destinadas para pacientes en listas de espera para cirugías electivas.

Erika Vázquez, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, destacó que casos de accidentes viales arriban diariamente a la institución. «Nosotros, como no tenemos el donante voluntario para darle ese apoyo, nosotros damos la sangre que recibimos de los donantes de reposición«, aseveró.

Ante la problemática, recientemente se llevó a cabo una jornada en donde más de 100 efectivos de la Guardia Nacional acudieron al centro para realizar donaciones de sangre voluntariamente.

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