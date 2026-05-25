Activan plan de ahorro energético en el Litoral Central

CARACAS.- La gobernación de La Guaira y Corpoelec activaron un plan especial de uso racional de la energía eléctrica junto a 48 empresas públicas y privadas identificadas como los mayores consumidores del estado, con el objetivo de estabilizar el sistema y disminuir la demanda durante las horas pico.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, insistió en que llegaron a un acuerdo con los sectores productores que tienen mayor uso de energía electrica en la entidad.

«En el caso de La Guaira especificamente, nosotros acordamos con los 48 grandes consumidores de la región, nos reunimos con ellos y acordamos un plan en ejercicio de corrresponsabilidad para el ahorro energetico y el uso racional de la enegía (…) este plan viene acompañado de una inversión que supera los 40 mil dólares para tener aquí un fondo de herramientas de reposición inmediata, para entrega de transformadores para disminuir el tiempo de espera ante cualquier eventualidad en las comunidades», apuntó.

El mandatario regional también informó que el plan incluye jornadas de mantenimiento del sistema eléctrico y la capacitación de unidades de gestión eléctrica integradas por voluntarios, quienes brindarán orientación a usuarios y empresas sobre prácticas de ahorro energético.

Unión Radio